  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лебедев Александр Евгеньевич
Лебедев Александр Евгеньевич
6.6
13

Лебедев Александр Евгеньевич

Пластический хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Хирургия, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
Доступна онлайн запись
ул. Бестужева, 22Б
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
Plastek Surgery
Доступна онлайн запись
ул. Светланская, 4
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
13 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи