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Леонов Максим Анатольевич
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Леонов Максим Анатольевич

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дент-Арт
ул. Московская, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов

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