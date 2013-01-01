  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лепендина Анжелика Сергеевна
Лепендина Анжелика Сергеевна
6.3
1

Лепендина Анжелика Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Саратовский государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи