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  3. Ливадная Анастасия Сергеевна
Ливадная Анастасия Сергеевна
6.3
1

Ливадная Анастасия Сергеевна

Ординатор
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
ул. Пологая, 53А
Консультация взрослых
Ординатор
По запросу
1 отзыв

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