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Ливадная Анастасия Сергеевна
6.3
1
Ливадная Анастасия Сергеевна
Ординатор
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
ул. Пологая, 53А
Консультация взрослых
Ординатор
По запросу
1 отзыв
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