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  3. Луговская Елена Валентиновна
Луговская Елена Валентиновна
6.6
2

Луговская Елена Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
ул. Завойко, 8
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

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