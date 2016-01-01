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  3. Лысанская Алина Владимировна
Лысанская Алина Владимировна
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Лысанская Алина Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, "Лечебное дело", 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, «Неврология», 2016 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника" №6
  • Врач-невролог, Медицинский центр "Диамед"
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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
ДиаМед
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Первичный приём детей
Мануальный терапевт
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Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
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6 отзывов

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