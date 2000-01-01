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  3. Максимова Оксана Николаевна
Максимова Оксана Николаевна
6.3
3

Максимова Оксана Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский Университет, 1995 - 2000 гг.
  • Интернатура по стоматологии, Краевая поликлиника №8, г. Владивосток, 2000 - 2001 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование по профильной специальности 2000, 2008, 2013 гг.
Участие в ассоциациях
  • Регулярно принимает участие в различных российских и международных мероприятиях по терапевтической стоматологии
Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, Поликлиника №8, 2000 - 2008 гг.
  • Врач стоматолог-терапевт, ООО «ИМПЛАНТС», с 2008 г. по настоящее время на постоянной основе
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Адреса и стоимость приёма
Имплантс
ул. Шилкинская, 6В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
3 отзыва

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