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  3. Максютова Екатерина Степановна
Максютова Екатерина Степановна
6.5
2

Максютова Екатерина Степановна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет
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Информация о враче
Образование
  • Полтавский Медицинский Стоматологический Институт, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Имплантс
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Клиника стоматологической помощи
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

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