Максютова Екатерина Степановна
Стаж 29 лет
Профессиональные навыки:
Практическое использование актуальных и передовых технологий в диагностике, лечении и профилактике кариеса и его осложнений;
Лечение любых форм пульпита и периодонтита (в том числе ранее леченых каналов);
Удаление постоянных зубов;
Методы конденсации гуттаперчивым штифтом при лечении корневых каналов.
Практическое использование актуальных и передовых технологий в диагностике, лечении и профилактике кариеса и его осложнений;
Лечение любых форм пульпита и периодонтита (в том числе ранее леченых каналов);
Удаление постоянных зубов;
Методы конденсации гуттаперчивым штифтом при лечении корневых каналов.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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