Максютова Екатерина Степановна

Профессиональные навыки:

Практическое использование актуальных и передовых технологий в диагностике, лечении и профилактике кариеса и его осложнений;

Лечение любых форм пульпита и периодонтита (в том числе ранее леченых каналов);

Удаление постоянных зубов;

Методы конденсации гуттаперчивым штифтом при лечении корневых каналов.