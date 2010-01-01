Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Макух Екатерина Романовна
6.0
0
Макух Екатерина Романовна
Хирург
,
Эндоскопист
Стаж 17 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А.Вагнера Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Эндоскопия",ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
ул. Сахалинская, 58
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Федько
Владимир Анатольевич
Хирург
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Коноваленко
Владимир Григорьевич
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
7.9
2
Записаться
Киселев
Артем Юрьевич
Флеболог
,
Хирург
7.5
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...