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  3. Малышенко Валентина Леонидовна
Малышенко Валентина Леонидовна
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Малышенко Валентина Леонидовна

Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 41 год
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владимирское медицинское училище, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 57
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