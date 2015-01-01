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Малышенко Валентина Леонидовна
6.0
0
Малышенко Валентина Леонидовна
Массажист
,
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 41 год
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Владимирское медицинское училище, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 57
0 отзывов
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