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  3. Малышко (Павлова) Алёна Григорьевна
Малышко (Павлова) Алёна Григорьевна
6.0
0

Малышко (Павлова) Алёна Григорьевна

Стоматолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дэм
ул. Русская, 27В
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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