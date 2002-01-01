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Марингос Валерий Борисович
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Марингос Валерий Борисович

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, специальность "Врачебное дело", 1989 г. окончания
  • Интернатура по специальности «Хирургия» на базе госпиталя КТОФ, 1991 г.
  • Интернатура по специальности «Урология» на базе госпиталя КТОФ, 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП «Ультразвуковая диагностика» Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 2002 г.
  • ОУ «Избранные вопросы урологии» Тихоокеанский государственный медицинский университет, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Медицинский Центр Эндохирургии и Литотрипсии
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
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