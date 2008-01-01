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Мартиросян Анна Мурадовна
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Мартиросян Анна Мурадовна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • В 2008 году закончила ТГМУ, факультет лечебное дело
  • В 2009 году закончила интернату ГБУЗ "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер", специальность - дерматовенерология
  • В 2015 году Профессиональная подготовка по программе "Косметология" в ГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Четвертая, 3/1
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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