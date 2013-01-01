Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мартыненко Наталья Филипповна
5.4
1
Мартыненко Наталья Филипповна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Оториноларингология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ротко
Наталья Михайловна
Лор (оториноларинголог)
6.0
0
Записаться
Корнев
Дмитрий Анатольевич
Лор (оториноларинголог)
,
Лор-хирург
6.5
9
Записаться
Пархоменко
Ксения Николаевна
Лор (оториноларинголог)
6.3
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...