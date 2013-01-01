  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мащенко Арина Владимировна
Мащенко Арина Владимировна
6.3
1

Мащенко Арина Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Стоматология хирургическая ", ТГМУ, 2015 г.
  • Тематическое усовершенствование "Стоматология терапевтическая", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
Доступна онлайн запись
ул. Пологая, 53А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи