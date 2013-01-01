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Мащенко Арина Владимировна
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Мащенко Арина Владимировна
Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматология, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Стоматология хирургическая ", ТГМУ, 2015 г.
Тематическое усовершенствование "Стоматология терапевтическая", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
Доступна онлайн запись
ул. Пологая, 53А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
1 отзыв
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