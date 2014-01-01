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Матвеева Лариса Ивановна
6.0
0
Матвеева Лариса Ивановна
Рефлексотерапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Рефлексотерапия, Общее усовершенствование, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-рефлексотерапевт, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов
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