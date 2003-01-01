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  3. Майнцер Ольга Афанасьевна
Майнцер Ольга Афанасьевна
6.3
2

Майнцер Ольга Афанасьевна

УЗИ-специалист, Уролог-андролог
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2003 г. окончания
  • Интернатура ВГМУ, «Хирургия», 2004 г
  • ВГМУ, ПП “Урология” 2006 г
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Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК "Избранные вопросы по урологии и андрологии", 2016 г.
  • ООО "Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического образования" г.Москва, ПК "Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики", 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
2 отзыва

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