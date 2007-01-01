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Меек Екатерина Юрьевна
5.7
3
Меек Екатерина Юрьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
Стоматологический факультет ВГМУ, г. Владивосток, 2006 г. окончания
Интернатура (клиническая), ВГМУ, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-терапевт, ООО "Колот", с 2007 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Колот
Доступна онлайн запись
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва
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