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  3. Мельников Виталий Иванович
Мельников Виталий Иванович
6.3
2

Мельников Виталий Иванович

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Ставропольский государственный медицинский институт, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
ул. Завойко, 8
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
2 отзыва

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