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Меньшикова Елена Викторовна
6.0
0
Меньшикова Елена Викторовна
Хирург
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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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