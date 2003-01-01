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Минакова Елена Юрьевна
6.0
0
Минакова Елена Юрьевна
Пульмонолог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Инфекционные болезни", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
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