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Мирошниченко Валентина Аврамовна
5.7
1
Мирошниченко Валентина Аврамовна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Профессор кафедры госпитальной педиатрии ВГМУ
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Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв
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