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  3. Мирошниченко Валентина Аврамовна
Мирошниченко Валентина Аврамовна
5.7
1

Мирошниченко Валентина Аврамовна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Профессор кафедры госпитальной педиатрии ВГМУ
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Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв

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