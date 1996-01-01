Митрофанова Ольга Владимировна

1989 г. — Избранные вопросы детских инфекционных болезней, ФУВ КГМИ

1990 г. — Гастроэнтерология,тематическое усовершенствование (ТУ-для врачей специальных отделений детских больниц), Украинский институт усовершенствования врачей г. Харьков

1991 г. — Основы гомеопатии,первичное усовершенствование, Московский медедицинский стоматологический институт им. Семашко (ММСИ), Совместное советско-западногерманское предприятие "Интермед"