Митрофанова Ольга Владимировна
Стаж не указан
В лечебной практике использует комплексный подход к постановке диагноза, с применением методов функциональной диагностики, авторских методик, позволяющих определять первичный очаг патологии, как причину острых и хронических процессов. Этот подход также позволяет выявлять нарушения на ранних стадиях развития, иногда на доклинических, и предупредить развитие серьезных заболеваний.
Воздействуя на причину информационно-волновой коррекцией (гомеопатией, резонансно-частотной и биорезонансной) и создавая в организме условия, благоприятные для полного проявления из лечебного эффекта (очищение, питание), получает стойкий лечебный эффект и восстановление организма.
Воздействуя на причину информационно-волновой коррекцией (гомеопатией, резонансно-частотной и биорезонансной) и создавая в организме условия, благоприятные для полного проявления из лечебного эффекта (очищение, питание), получает стойкий лечебный эффект и восстановление организма.
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ул. Некрасовская, 90
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