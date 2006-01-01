Мордвинов Юрий Петрович
Стаж 11 лет
Принимает детей
Осуществляет УЗИ-диагностику при заболеваниях молочных желез, щитовидной железы, всех органов и систем, включая крупные суставы.
Работает над кандидатской диссертацией, обучается в аспирантуре.
Работает над кандидатской диссертацией, обучается в аспирантуре.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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