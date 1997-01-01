Москович Елена Владимировна
Стаж 21 год
Принимает детей
Владеет Rg-диагностикой в вертеброневрологии. Владеет структуральными, висцеральными, краниальными, остеопатическими техниками. Работает с беременными и новорожденными.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Русская, 3
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
ул. Надибаидзе, 28
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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