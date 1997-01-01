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  3. Москович Елена Владимировна
Москович Елена Владимировна
6.3
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Москович Елена Владимировна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 21 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1990-1996 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии
  • Санкт-Петербургский государственный университет, Институт остеопатии
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по неврологии, 2001 г.
  • Прошла обучение в международной школе остеопатии, 2005 - 2008 гг.
  • Специализация по мануальной терапии, 1997 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
ИП Москович Е. В.
Владивосток, ул. Русская, 3
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Анастасия
ул. Надибаидзе, 28
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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