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  3. Мосолова Ирина Игоревна
Мосолова Ирина Игоревна
6.3
1

Мосолова Ирина Игоревна

Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Альфест
ул. Вилкова, 9
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
1 отзыв

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