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  3. Муслина Светлана Сергеевна
Муслина Светлана Сергеевна
5.7
2

Муслина Светлана Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2006 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва

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