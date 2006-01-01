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Муслина Светлана Сергеевна
5.7
2
Муслина Светлана Сергеевна
Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2006 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва
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