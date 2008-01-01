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Мызник Лариса Леонидовна
6.0
0
Мызник Лариса Леонидовна
Зав. отделением
,
Профпатолог
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Дерматовенерология", 2008 г.
Сертификационный цикл "Профпатология", 2010 г.
Тематическое усовершенствование "Профпатология", 2011 г.
Общее усовершенствование "Профпатология", 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Консультация взрослых
Профпатолог
По запросу
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