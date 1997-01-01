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  3. Надточая Ирина Владимировна
Надточая Ирина Владимировна
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Надточая Ирина Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
  • Интернатура в Дальнегорской ЦРБ, 1984 - 1985 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в Новосибирском институте клинической иммунологии СО РАМН по специальности врач ТКМ, 2005 – 2006 гг.
  • Вопросы Традиционной Китайской Медицины в проблемах иммунно-структурного гомеостаза, г. Новосибирск, 2005 – 2006 гг.
  • Стажировка в Тяньцзинском Университете Традиционной Китайской Медицины, Китай, 2007 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России
  • Докладчик на Международном конгрессе по Традиционной Китайской Медицине, г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, главный врач участковой больницы Моряк-Рыболов Ольгинского района Приморского края, 1984 - 1997 гг.
  • Врач акушер-гинеколог, гинекологическое отделение главного госпиталя ТОФ, 1997 – 2000 гг.
  • Врач акушер-гинеколог, Клиника озонотерапии, 2001 — 2008 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Альфа+Омега
Владивосток, ул. Светланская, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Ли Вест
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Светланская, 16
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
7 отзывов

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