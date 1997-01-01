Надточая Ирина Владимировна

Врач акушер-гинеколог, прием пациентов в частном кабинете по вопросам: бесплодного брака, НМЦ, воспалительных заболеваний органов малого таза, заболеваний шейки матки, включая кольпоскопию и биопсию шейки матки; удаление остроконечных кондиллом; подбор контрацептивных средств; ведение женщин в и -постменопаузе с подбором заместительной гормонотерапии; медикаментозное прерывание беременности.



Прием пациентов, как врач традиционной китайской медицины, осмотр по пульсу и языку. Назначение препаратов традиционной китайской медицины.