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  3. Нагорнова Юлия Валерьевна
Нагорнова Юлия Валерьевна
6.3
1

Нагорнова Юлия Валерьевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ревматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Ревматолог
По запросу
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