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Нагорнова Юлия Валерьевна
6.3
1
Нагорнова Юлия Валерьевна
Ревматолог
,
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ревматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Ревматолог
По запросу
1 отзыв
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