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  3. Накорякова Людмила Федоровна
Накорякова Людмила Федоровна
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Накорякова Людмила Федоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1981 г. окончания
  • Докторантура по специальности "Клиническая лаборатоная диагностика", ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
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