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  3. Наставшева Татьяна Анатольевна
Наставшева Татьяна Анатольевна
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Наставшева Татьяна Анатольевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Отоларингология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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