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Негодина Дарья Александровна
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Негодина Дарья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2011 г
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "офтальмология", 2018 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
Владивосток, ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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