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Невожай Владимир Иванович
6.3
1
Невожай Владимир Иванович
Онколог
,
Хирург
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Медея
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Хирург
По запросу
1 отзыв
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