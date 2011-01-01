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Никитина Людмила Васильевна
6.0
0
Никитина Людмила Васильевна
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрический факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Инфекционные болезни", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов
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