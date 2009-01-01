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  3. Новосельцева Ольга Владимировна
Новосельцева Ольга Владимировна
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Новосельцева Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Хирургия", 2009 г.
  • Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 4
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