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Охрименко Владислав Юрьевич
6.9
3
Охрименко Владислав Юрьевич
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
ул. Бестужева, 22Б
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
3 отзыва
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