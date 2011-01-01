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Олиевская Элеонора Эдуардовна
6.0
0
Олиевская Элеонора Эдуардовна
Психотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Психотерапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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