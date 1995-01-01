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  3. Олифиренко Ида Анатольевна
Олифиренко Ида Анатольевна
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Олифиренко Ида Анатольевна

Кардиолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ по специальности «Лечебное дело», 1993 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Кардиология" ВГМУ, 1995 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ ГБ СП "Поликлиника № 2", врач кардиолог
  • КГБУЗ ГБ городская больница, врач кардиолог
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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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