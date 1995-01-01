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Олифиренко Ида Анатольевна
6.0
0
Олифиренко Ида Анатольевна
Кардиолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ по специальности «Лечебное дело», 1993 г. окончания
Ординатура по специальности "Кардиология" ВГМУ, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
КГБУЗ ГБ СП "Поликлиника № 2", врач кардиолог
КГБУЗ ГБ городская больница, врач кардиолог
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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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