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  3. Ольховская Ирина Юрьевна
Ольховская Ирина Юрьевна
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Ольховская Ирина Юрьевна

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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