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Олькина Ольга Федоровна
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Олькина Ольга Федоровна

Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1983 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ВГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Врач по медицинской профилактике
По запросу
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