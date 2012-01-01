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Омельяненко Лилия Маратовна
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0
Омельяненко Лилия Маратовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Офтальмология" 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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