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Оноприенко Ирина Валентиновна
6.0
0
Оноприенко Ирина Валентиновна
Хирург
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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