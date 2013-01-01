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Осипов Александр Игоревич
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0
Осипов Александр Игоревич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Благовещенский медицинский институт, Лечебный факультет, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
0 отзывов
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