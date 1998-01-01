Осипов Алексей Леонтьевич

Повышение квалификации "Эндопротезирование суставов", ИПКСЗ, 2009 г.

Повышение квалификации "Артроскопия плечевого сустава", Новисибирский институт травматологии и ортопедии Росмедтехнологий, 2009 г.

Повышение квалификации "Артроскопия суставов в травматологии и ортопедии",ИПКСЗ, 2011 г.