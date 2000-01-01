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  3. Осипов Илья Сергеевич
Осипов Илья Сергеевич
7.2
60

Осипов Илья Сергеевич

Педиатр, Терапевт
Стаж 15 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2005 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Врач скорой медицинской помощи", Кафедра реанимации и анестезиологии ВГМУ, 2005 - 2006 гг.
  • Кафедра терапии с курсом фтизиопульмонологии, с курсом функциональной диагностики, интернатура по специальности "Врач-терапевт, ВГМУ, 2009 - 2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ПК по специальности "Врач скорой медицинской помощи", ГБОУ ВПО «ВГМУ» Кафедра реанимации и анестезиологии, 2011 г.
  • ПК по специальности "Врач-терапевт", ГБОУ ВПО «ТГМУ» Кафедра терапии внутренних болезней, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Рабочий 2-го разряда кафедры гистологии, ВГМУ, 2000 - 2001 гг.
  • Медбрат, фельдшер, врач-интерн, врач скорой медицинской помощи, МУЗ ССМП г. Владивостока, 2002 - 2009 гг.
  • Врач скорой медицинской помощи по совместительству, МУЗ ССМП г. Владивостока, 2011 - 2012 гг.
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Адреса и стоимость приёма
ВитаДизайн
ул. Тобольская, 8
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
60 отзывов

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