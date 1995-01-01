  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Осмолова Вера Ивановна
Осмолова Вера Ивановна
6.3
1

Осмолова Вера Ивановна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 27 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи