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Остапенко Татьяна Ивановна
6.0
0
Остапенко Татьяна Ивановна
Неонатолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
ул. Завойко, 8
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
0 отзывов
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