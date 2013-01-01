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Овчинникова Елена Сергеевна
6.0
0
Овчинникова Елена Сергеевна
Стоматолог
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматология, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Стоматология детская", ВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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