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  3. Пачковская Елена Эдуардовна
Пачковская Елена Эдуардовна
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Пачковская Елена Эдуардовна

Массажист
Стаж 18 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Формула Здоровья
пр-т Острякова, 5
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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